«Татнефть» займется обустройством скважин для добычи сверхвязкой нефти на Краснооктябрьском месторождении

ПАО «Татнефть» обустроит 20 добывающих и 20 нагнетательных скважин на Грядинском поднятии Краснооктябрьского месторождения сверхвязкой нефти в Татарстане.

Казанский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий компании, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что скважины планируется разместить на пяти кустовых площадках, там же будут установлены приустьевое оборудование, объекты электроснабжения, технологические трубопроводы и иные коммуникации, необходимые для обеспечения работы и обслуживания скважин.

Ежегодный уровень добычи на новом участке, согласно проекту, составит 189,8 тыс. тонн.

Кроме того, для сбора и транспортировки продукции добывающих скважин в планах проложить трубопровод до многофазной насосной установки «Аверьяновская», которую также возведут во время реализации проекта.

Ранее «Татнефть» стала крупнейшим налогоплательщиком Татарстана по итогам 2018 года.