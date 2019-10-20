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«Татнефть» займется обустройством скважин для добычи сверхвязкой нефти на Краснооктябрьском месторождении

15:53, 20.10.2019
«Татнефть» займется обустройством скважин для добычи сверхвязкой нефти на Краснооктябрьском месторождении
Фото: pxhere.com

ПАО «Татнефть» обустроит 20 добывающих и 20 нагнетательных скважин на Грядинском поднятии Краснооктябрьского месторождения сверхвязкой нефти в Татарстане.

Казанский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий компании, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что скважины планируется разместить на пяти кустовых площадках, там же будут установлены приустьевое оборудование, объекты электроснабжения, технологические трубопроводы и иные коммуникации, необходимые для обеспечения работы и обслуживания скважин.

Ежегодный уровень добычи на новом участке, согласно проекту, составит 189,8 тыс. тонн.

Кроме того, для сбора и транспортировки продукции добывающих скважин в планах проложить трубопровод до многофазной насосной установки «Аверьяновская», которую также возведут во время реализации проекта.

Ранее «Татнефть» стала крупнейшим налогоплательщиком Татарстана по итогам 2018 года.

ПромышленностьНефтьНефтехимияБизнес Татарстан
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