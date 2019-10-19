Стал известен крупнейший налогоплательщик Татарстана

По итогам 2018 года крупнейшим налогоплательщиком Татарстана стало ПАО «Татнефть».

В прошлом году компания заплатила почти 55,5 млрд рублей. Согласно обзору «Коммерсанта», ПАО «Татнефть» стало также крупнейшим налогоплательщиком в 2015 году. Тогда оно выплатило 28,3 млрд рублей.

Издание оценило данные о налогах на прибыль организаций и на доходы физических лиц по всем регионам, и на основе этих данных выделило крупнейших налогоплательщиков в каждом субъекте РФ.

Первое подобное исследование компания проводила в 2015 году. Издание отмечает, что в нынешнем проекте лидеры-налогоплательщики сменились в каждом втором регионе — 46 из 85. Так, например, в Москве вместо «Роснефти» крупнейшим налогоплательщиком стал «Газпром», а в Санкт-Петербурге группа «Илим» обошла «Газпром нефть». В 26 из 85 регионах крупнейший налогоплательщик занят в нефтегазовой отрасли, подчеркивают авторы исследования.

Ранее сообщалось, что ПАО «Татнефть» планирует вложить инвестиции в развитие нефтехимических проектов в объеме свыше 600 млрд рублей, компания также рассматривает возможности покупки активов за пределами Татарстана.

