Правительство РФ присудило 15 премий «Душа России» за вклад в развитие народного творчества

Правительство РФ присудило 15 премий «Душа России» в размере 100 тыс. рублей каждая. Эта премия дается за вклад в сохранение и развитие народных художественных традиций.

Документ о присуждении премии появился сегодня на сайте правительства. Премию присуждали в номинациях «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец».

Премии получили деятели культуры из Белгородской, Кемеровской, Нижегородской, Тверской, Тюменской, Саратовской, Свердловской и Костромской областей, а также из республик Марий Эл, Мордовия, Дагестан, Коми, Адыгея и Удмуртской Республики.

Напомним, накануне казанский парк получил премию International Large Urban Parks Awards.

