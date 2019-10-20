Татарстан и Башкирия оказались в числе регионов с самым высоким транспортным налогом

Портал «Авто.ру» выявил регионы с самой низкой и самой высокой ставкой транспортного налога. Татарстан и Башкирия оказались в числе регионов с наибольшим значением этого налога для авто средней мощности.

В исследовании отмечается, что размер налога зависит от региона, в котором зарегистрирован автомобиль, его возраста и мощности двигателя. Поэтому в исследовании брали ставки для шести разных авто возрастом в пять лет разной мощности двигателя.

Для машин с мощностью двигателя менее 101 л.с. налог вовсе отсутствует в Оренбургской области. Самый низкий налог был зафиксирован в Свердловской и Калининградской областях — 2,5 рубля за одну лошадиную силу, а самые высокие оказались в Вологодской, Курской и Оренбургской областях, в Башкортостане и Марий Эл — 25 рублей

Для автомобилей мощностью 100—150 л.с. самый низкий налог оказался в Крыму, Севастополе, Ингушетии и Ханты-Мансийском АО, где владельцы платят по 7 рублей за 1 л.с. Высокий налог оказался в Башкортостане, Карелии, Марий Эл, Татарстане, а также в Москве, Петербурге, Вологодской, Курской, Новгородской и Орловской областях.

Автомобили с силовыми установками мощностью от 150 до 200 л.с. дешевле всего обходятся в Ингушетии, Магаданской области и Республике Саха, где за 1 л.с. налог составляет 10, 15 и 17 рублей соответственно. Машины мощностью 200 л.с. облагаются самым низким налогом в Ненецком АО, а дороже всего — в европейской части России и на Дальнем Востоке.

