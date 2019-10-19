В районе прорыва дамбы в Красноярском крае введен режим ЧС

В Курагинском районе Красноярского края после прорыва дамбы введен режим чрезвычайной ситуации.

На место происшествия отправился губернатор региона Александр Усс. Вместе с ним в район вылетели руководители краевой прокуратуры, Главного управления МВД России по краю, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю, передает официальный портал Красноярского края.

Усс отметил, что причины случившегося пока не ясны.

«Это может быть несоблюдение технологий при строительстве данного объекта, также не исключаем его строительство без разрешений и контроля. Кроме того, в этот период там шли дожди, поэтому возможно влияние природного фактора», — рассказал он.

Прорыв дамбы произошел около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. По данным МЧС, погибли 15 человек, 13 пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших, пишет «Интерфакс».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

