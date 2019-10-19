Опубликованы кадры последствий прорыва дамбы в Красноярском крае

Региональное МЧС опубликовало кадры последствий прорыва дамбы в Красноярском крае.

21 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе, сообщает пресс-центр правительства региона.

Как передает «РИА Новости», спасатели нашли семерых выживших после ЧП. Судьба шестерых рабочих остается неизвестной. Их будут искать в круглосуточном режиме.

Прорыв дамбы произошел около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. По данным МЧС, погибли 15 человек, 13 пропали без вести.

