Опубликованы кадры последствий прорыва дамбы в Красноярском крае
Региональное МЧС опубликовало кадры последствий прорыва дамбы в Красноярском крае.
21 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе, сообщает пресс-центр правительства региона.
Как передает «РИА Новости», спасатели нашли семерых выживших после ЧП. Судьба шестерых рабочих остается неизвестной. Их будут искать в круглосуточном режиме.
Прорыв дамбы произошел около 2 часов ночи в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края на реке Сейба. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. По данным МЧС, погибли 15 человек, 13 пропали без вести.
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