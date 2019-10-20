Директора компании-собственника красноярской артели, где прорвало дамбу, задержали

В рамках расследования о прорыве дамбы под Красноярском, повлекшем гибель не менее 15 человек, задержан директор компании ООО «Сисим».

Эту компанию «Интерфакс» называет в качестве владельца золотодобывающей артели, где и была установлена дамба.

Forbes пишет, что «Сисим» входит в «Холдинг Сибзолото», владельцем которого является Алексей Гурьянов. В «Сисим» он напрямую владеет долей в 55%. Директором компании является Максим Ковальков, ему же принадлежит 20% компании. В «Сисим», по официальным данным, работают около 200 человек.

Прорыв дамбы произошел в ночь с пятницы на субботу на реке Сейбе, в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. По данным МЧС, погибли 15 человек, 13 пропали без вести.



В краевом правительстве заявили, что дамба была самовольной постройкой.