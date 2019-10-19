Более десяти человек погибли при прорыве дамбы под Красноярском
Этой ночью в Красноярском крае произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Количество погибших, по последним данным регионального МЧС, составляет 13 человек.
Травмы различной степени тяжести получили 44 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Согласно предварительной версии, обрушение дамбы произошло из-за «износа тела плотины», передает RT.
При этом в региональном правительстве заявили, что упомянутая дамба была фактически самовольной постройкой и нигде не зарегистрирована.Происшествия
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