В США тренер предотвратил стрельбу в школе при помощи объятий

Школьный тренер Кианон Лоу смог предотвратить стрельбу в учебном заведении в американском штате Орегон. Он обнял пришедшего в школу с винтовкой ученика и без сопротивления забрал у него оружие.

Инцидент произошел еще в мае этого года, однако запись момента разоружения при помощи объятий опубликовал телеканал ABC лишь накануне.

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e