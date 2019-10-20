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Происшествия

В США тренер предотвратил стрельбу в школе при помощи объятий

10:23, 20.10.2019
В США тренер предотвратил стрельбу в школе при помощи объятий

Школьный тренер Кианон Лоу смог предотвратить стрельбу в учебном заведении в американском штате Орегон. Он обнял пришедшего в школу с винтовкой ученика и без сопротивления забрал у него оружие.

Инцидент произошел еще в мае этого года, однако запись момента разоружения при помощи объятий опубликовал телеканал ABC лишь накануне.

На кадрах видно, как молодой человек с оружием в руках пытается попасть в одну из аудиторий. Тренер обнимает его и выводит из класса. Через некоторое время студент добровольно разоружается и обнимает тренера в ответ.

— Это был очень эмоциональный момент и для него, и для меня. Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока все не закончится, — приводит слова Кианона Лоу «Известия».

Молодого человека задержала полиция, он уже приговорен к трем годам условного срока за незаконное хранение оружия.

Происшествия
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