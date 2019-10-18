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LADA разлетелась на части при столкновении с иномаркой

18:39, 18.10.2019 1
LADA разлетелась на части при столкновении с иномаркой
Фото: скриншот

В Высокогорском районе Татарстана произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, сегодня днем на 46-м километре трассы Казань — Малмыж водитель «Лады» 14-й модели вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой».

В результате ДТП отечественное авто разлетелось на части, водитель погиб.

Водителя и пассажира «Тойоты» госпитализировали, передает «Татар-информ».

Судя по фото и видео в соцсетях, обломки от автомобилей лежат на проезжей части.

БизнесТранспортАвтоПроисшествия Татарстан
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