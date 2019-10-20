Трамп признался в симпатии к россиянам

Президент США Дональд Трамп в Twitter признался в симпатии к жителям России. Такое заявление прозвучало в ходе заочной дискуссии с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон: та высказывалась об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.

СМИ предположили, что речь в заявлении Клинтон идет о члене палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард и экс-кандидате в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.

— Хиллари назвала Тулси Габбард «фавориткой России», а Джилл Стайн «российским агентом». Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские люди, мне нравятся все люди!)», — приводит слова Трампа RT.

Позже Трамп добавил, что «Хиллари сошла с ума».



Напомним, в сентябре Конгресс США инициировал импичмент Трампа.

