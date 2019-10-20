Росстандарт рассказал о новом методе определения недолива на АЗС

Росстандарт разрабатывает новый метод проверок автозаправочных станций (АЗС). По словам главы ведомства Алексея Абрамова, метод заключается в том, чтобы проверять не конкретную колонку, а ее работу как измерительную систему, в том числе в связке с оператором за кассой.

Также Росстандарт разрабатывает «скрытый» прибор, который будет использовать тайный покупатель. Измеритель позволит обнаруживать недолив на уровне одного процента, пишет «Российская газета».

Напомним, что с инициативой проверять АЗС при помощи тайных покупателей выступали как Росстандарт, так и Минфин России. Эта инициатива находится на уровне законопроекта. «Реальное время» подробно писало о ситуации.