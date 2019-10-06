Названы продукты, снижающие риск развития рака

Ученые уверены, что снизить риск развития рака возможно благодаря правильно подобранным продуктам питания.

Оказалось, что в список продуктов, полезных в борьбе с онкологией, вошли семена чиа. Они богаты кемпферолом, кверцетином и хлорогеновой кислотой. Эти элементы часто используются в препаратах для профилактики рака.

Также полезен и красный виноград. Его кожура содержит мощные антиоксиданты: антоцианы и катехины. Первые способны подавлять активность свободных радикалов в организме, предотвращая окисление и разрушение клеток организма.

Кроме того, полезными для снижения онкологических заболеваний могут быть артишоки и грецкие орехи, богатые альфа-линолевой кислотой. Известно, что она помогает бороться с развитием опухолей в толстом кишечнике.

Присмотреться стоит и к брюссельской капусте. Элементы в ее составе положительно влияют на состояние легких, печени, толстого кишечника и мочевого пузыря, предотвращая появление злокачественных образований.

Положительно влияет на организм черника. Она способна повышать уязвимость злокачественных клеток к лучевой терапии, пишет «Медикфорум».

Ранее эксперты пришли к выводу, что старение человека в отдельных случаях может препятствовать развитию онкологических заболеваний.

