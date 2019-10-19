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В рейтинге лучших работодателей от Forbes оказались семь российских компаний

10:51, 19.10.2019 1
В рейтинге лучших работодателей от Forbes оказались семь российских компаний
Фото: pixabay.com

Семь российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей Global 2000: The World’s Best Employers. Этот рейтинг составляет американское издание Forbes совместно с компанией Statista.

При этом в первую сотню рейтинга вошла только одна компания: «Норникель» Владимира Потанина. Она занимает в рейтинге 36-е место.

Московская биржа заняла 138-е место в рейтинге, «Роснефть» оказалась на 207-м месте. 311-ю строчку заняла Объединенная авиастроительная корпорация, а 380-е — «Северсталь». На 437-м месте расположилась компания «Русгидро», на 492-м месте — «Лукойл».

Всего в рейтинг входит 500 компаний.

Напомним, в сентябре Forbes назвал «самые закрытые» российские компании.

АналитикаБизнес
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  • Анонимно 19 окт
    И все природные ресурсы.
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