В рейтинге лучших работодателей от Forbes оказались семь российских компаний

Семь российских компаний попали в рейтинг лучших работодателей Global 2000: The World’s Best Employers. Этот рейтинг составляет американское издание Forbes совместно с компанией Statista.

При этом в первую сотню рейтинга вошла только одна компания: «Норникель» Владимира Потанина. Она занимает в рейтинге 36-е место.

Московская биржа заняла 138-е место в рейтинге, «Роснефть» оказалась на 207-м месте. 311-ю строчку заняла Объединенная авиастроительная корпорация, а 380-е — «Северсталь». На 437-м месте расположилась компания «Русгидро», на 492-м месте — «Лукойл».

Всего в рейтинг входит 500 компаний.

Напомним, в сентябре Forbes назвал «самые закрытые» российские компании.

