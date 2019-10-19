В Чечне введут налоговый режим для самозанятых

В Чечне планируют ввести налог на профессиональные доходы самозанятых граждан. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

— Назрела необходимость наряду с Москвой, Московской и Калужской областями и Татарстаном внедрить в Чечне так называемый налог для самозанятых. Это позволит вывести из тени потенциальных налоговых резидентов и положительно отразится на налоговых поступлениях в казну, — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что налоговый режим для самозанятых предусматривает отчисление 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

В октябре также стало известно, что Минфин может разрешить трудовым мигрантам регистрироваться самозанятыми.