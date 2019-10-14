Минфин может разрешить трудовым мигрантам регистрироваться самозанятыми

Минфин РФ разработал проект, который позволит регистрироваться в качестве самозанятых гражданам СНГ. Такая мера рассчитана на привлечение легальных трудовых мигрантов.

Новые положения законодательства дадут возможность применять налог на профессиональный доход физлиц по отношению к гражданам Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Украины и Азербайджана, пишут «Известия».

На сегодня самозанятыми могут регистрироваться не только россияне, но и граждане стран ЕАЭС: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Налог на доход физлиц составляет всего 4% и предусматривает доход не выше 2,4 млн рублей в год. Возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет в Россию новых легальных трудовых мигрантов, полагает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Напомним, что сейчас эксперимент с самозанятыми проводится в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. С 2020 года он затронет еще несколько регионов, в том числе и Башкирию.