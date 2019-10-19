Бизнес-омбудсмен РФ заявил о росте зарплат «в конвертах»

Сегодня в теневом секторе экономики работает не менее 20 млн россиян, заявил уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов. По его словам, это число растет.

— Мы видим двухзначный рост тарифов в большинстве регионов, и все это приводит к тому, что все меньше и меньше бизнеса работает эффективно, все больше и больше вынуждено уходить в тень или платить зарплаты «вчерную». Мы видим рост зарплат «в конвертах», уже 20 млн достигло количество людей, которые заявили, что часть своей работы делают в тени, — приводит слова Титова ТАСС.

В проводимых аппаратом бизнес-омбудсмена РТ опросах 68% бизнесменов заявили, что они находятся в состоянии кризиса, добавил Титов. «Поэтому не только уголовная и административная, самая большая проблема для бизнеса — это экономическая проблема», — констатировал он.

Напомним, в августе Росстат назвал объем «невидимой» экономики России.

