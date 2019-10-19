МВД Татарстана: каждый второй наезд на пешехода в Казани происходит на переходе

За 9 месяцев 2019 года в Казани зарегистрировали более 450 наездов на пешеходов, следует из статистики республиканского МВД. В этих авариях погибли 24 человека и около 450 получили травмы различной степени тяжести.

Практически каждый второй их них произошел на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба МВД Татарстана. В этих ДТП погибли 11 и получили травмы более 200 участников дорожного движения.

В качестве примера такой аварии в ведомстве приводят недавнее ДТП на улице Гаврилова, когда водитель сбил на переходе женщину с ребенком. При этом десятью днями ранее на том же переходе автомобиль сбил троих, в том числе четырехлетнего ребенка. В результате этого ДТП ребенок скончался на месте.