В Казани нарушитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

ГИБДД сообщила о происшествии на улице Гаврилова в Казани. Водитель Renault Logan сбил 38-летнюю женщину и 5-летнюю девочку на пешеходном переходе.

По данным автоинспекции, ребенок получил закрытый перелом бедра. У ее матери также диагностированы травмы. Обе пострадавшие госпитализированы в больницу, передает пресс-служба ГАИ.

По предварительной версии, накануне вечером 46-летний водитель нарушил п. 14.1 ПДД, не уступив дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.