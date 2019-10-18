Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов выступил содокладчиком на заседании Совета безопасности РТ

Сегодня в казанском Кремле под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось очередное заседание Совета безопасности РТ. Главной темой события стало рассмотрение проекта очередной — пятой по счету программы развития нефтегазохимического комплекса республики на 2020—2024 годы и перспективу до 2034 года.

Основным докладчиком по теме выступил генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Одним из содокладчиков стал генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Рустам Минниханов напомнил, что в майском указе президент России Владимир Путин поставил задачи ускорения экономического роста, расширения несырьевого экспорта и вхождения экономики страны в пятерку ведущих мировых экономик.

«Одним из шагов, направленных на достижение этих целей, является развитие нефтегазохимического комплекса, который может дать существенный мультипликативный эффект для всей экономики, — приводятся слова Рустама Минниханова на сайте president.tatar.ru.

По словам лидера республики, в Татарстане работа в этом направлении, а также развитие государственно-частного партнерства в части реализации промышленных и инфраструктурных проектов эффективно ведутся с конца прошлого века. В качестве примеров он привел успехи Группы компаний ТАИФ и ПАО «Татнефть».