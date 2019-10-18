Татарстан и ВТБ договорились о сотрудничестве в сфере жилищного строительства

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель правления ВТБ Денис Бортников провели встречу.

Было подписано соглашение между банком ВТБ и республикой о сотрудничестве в сфере жилищного строительства в регионе.

Так, совместные усилия будут направлены на реализацию государственных программ в данной сфере и поддержку застройщиков в рамках нового законодательства с применением эскроу-счетов.

По словам Минниханова, в настоящее время банком одобрено финансирование 11 проектов республиканских застройщиков на сумму более 5,7 млрд рублей.

«Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся регионов. ВТБ принимает активное участие в финансировании жилищного и коммерческого строительства республики, предлагает партнерам наиболее удобные и выгодные решения», — передает слова Бортникова пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Это будет второй фонд помощи дольщикам.