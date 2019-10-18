В Афганистане в мечети прогремел взрыв, погибли 17 человек

В афганской провинции Нангархар на востоке страны ракеты попали в здание мечети во время пятничной молитвы.

В результате взрыва обрушилась крыша здания. Не менее 17 человек погибли в результате случившегося. По данным телеканала TOLO News, еще несколько человек пострадали.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственности за случившееся.



Напомним, в сентябре, спустя час после начала голосования на выборах президента Афганистана, на одном из избирательных участков в городе Кандагаре произошел взрыв. В результате происшествия были ранены 15 человек, никто не погиб. Чуть позже стало известно о взрыве на избирательном участке в городе Джелалабаде. Там погиб один человек, еще двое получили ранения.

