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Происшествия

В результате еще одного взрыва на избирательном участке в Афганистане погиб человек

11:46, 28.09.2019

Один человек погиб при взрыве на избирательном участке в городе Джалалабад (Афганистан). Еще как минимум двое получили ранения.

При этом ранее уже сообщалось еще об одном взрыве, который произошел в городе Кандагар. По сообщениям СМИ, в результате этого взрыва пострадали около 15 человек, но никто не погиб.

ТАСС отмечает, что сегодняшние выборы президента Афганистана — четвертые после падения режима талибов в 2001 году. При этом запрещенная в России террористическая организация «Талибан» неоднократно объявляла о намерении сорвать выборы.

Происшествия
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