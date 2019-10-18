Avito: жители Казани интересуются жильем, работой и кроссовками

Сервис Avito опубликовал самые популярные запросы казанцев за III квартал 2019 года. Чаще всего они ищут квартиры, кроссовки и работу.

Первая пятерка самых частых поисковых запросов на сервисе выглядит так:

Квартира; Кроссовки; Работа; «Газель»; Куртка.

Отмечается, что летом жители Казани чаще всего искали кроссовки. Обувь уступила лидерство жилью только с началом осени.

Ранее на основе анализа поисковых данных было проведено исследование о самых популярных в Казани профессиях. Чаще всего в столице РТ искали вакансии водителя, администратора, разнорабочего, уборщицы и грузчика.

