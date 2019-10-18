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Avito: жители Казани интересуются жильем, работой и кроссовками

13:28, 18.10.2019
Avito: жители Казани интересуются жильем, работой и кроссовками
Фото: about.puma.com

Сервис Avito опубликовал самые популярные запросы казанцев за III квартал 2019 года. Чаще всего они ищут квартиры, кроссовки и работу.

Первая пятерка самых частых поисковых запросов на сервисе выглядит так:

  1. Квартира;
  2. Кроссовки;
  3. Работа;
  4. «Газель»;
  5. Куртка.

Отмечается, что летом жители Казани чаще всего искали кроссовки. Обувь уступила лидерство жилью только с началом осени.

Ранее на основе анализа поисковых данных было проведено исследование о самых популярных в Казани профессиях. Чаще всего в столице РТ искали вакансии водителя, администратора, разнорабочего, уборщицы и грузчика.

АналитикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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