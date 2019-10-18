Представленная в Казани сеть «Чайхона №1» сменит название

Ресторанная сеть «Чайхона №1» братьев Васильчуков проведет масштабный ребрендинг, при этом изменит название. В том числе имя Vasilchuki получит и казанское заведение, расположенное на крыше автосалона «КАН Авто».

Кроме смены названия предполагается изменить дизайн заведений и меню. Финальный этап планируется завершить через год, когда будут заменены вывески всех ресторанов, передает ТАСС.

Напомним, что в 2010 году братья Васильчуки разошлись с партнером Тимуром Ланским и в России стали параллельно развиваться две сети «Чайхона №1».