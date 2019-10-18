В Челнах мужчину задержали в детском саду с ножом

Фото: пресс-служба ТУ Росгвардии по Татарстану

В Новом городе Набережных Челнов наряд Росгвардии задержал нетрезвого мужчину, который с кухонным ножом пришел выяснять отношения в детский сад.

Инцидент произошел накануне днем в детсаду на проспекте Сююмбике. По словам сторожа детского учреждения, в здание зашел неизвестный мужчина. Сторож немедленно вызвала наряд ОВО, который задержал мужчину. При задержании у него изъяли нож и газовый баллон.

Как выяснилось, нетрезвый мужчина 1974 года рождения приревновал свою супругу — работницу этого детсада — и пришел выяснять отношения.

По заявлению пресс-службы территориального управления Росгвардии, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого мужчины.

Напомним, накануне в Казани задержали трех молодых людей, подозреваемых в нападении на студента 1-го курса КФУ из Колумбии. Студента вывезли на машине в лесопосадку, ограбили и избили.

