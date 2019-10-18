Буцаев о победе над СКА: «Игроки выполнили все, о чем мы их просили»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу нижнекамского клуба над питерским СКА (2:1).

«Прежде всего хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и поздравить ребят с победой. Понимали, что, наверное, дополнительная мотивация сегодня здесь ни к чему. Ведь к нам сегодня пожаловал такой сильный соперник. Молодцы ребята.

Выполнили все то, что о чем мы их просили, как нужно действовать против такого соперника. В первом периоде, к сожалению, не смогли воспользоваться большинством. Соперник, наоборот, воспользовался в третьем периоде этим компонентом. Концовка матча получилась, скажем так, достойной.

Да, не совсем правильно вошли во второй период, не совсем правильно стали играть, и этим соперник воспользовался, перевел игру в нашу зону. Потом потихоньку стали выправлять эту ситуацию. Более-менее поняли, что нужно сделать», — приводит слова Буцаева официальный сайт клуба.

Напомним, «Нефтехимик» впервые за последние 9 лет обыграл дома питерский СКА (2:1).