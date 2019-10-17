«Нефтехимик» впервые за последние 9 лет обыграл дома СКА

«Нефтехимик» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл питерский СКА — 2:1.

Счет был открыт во втором периоде, когда Падакин воспользовался нерасторопностью защитников гостей и отправил шайбу в ворота Мельничука. За 30 секунд до конца периода Мэтт Уайт подобрал шайбу возле красной линии и, проехав до зоны СКА, точно бросил в правую от вратаря «девятку» — 2:0.

В третьем периоде питерцы усилиями Антона Бурдасова отыграли одну шайбу, но на большее их не хватило — 2:1.

Эта победа над СКА стала для «Нефтехимика» первой во встречах с питерцами за последние 9 лет.