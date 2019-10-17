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Дизельному и автомобильному топливу ТАНЕКО присвоили высший уровень качества

21:15, 17.10.2019
Дизельному и автомобильному топливу ТАНЕКО присвоили высший уровень качества
Фото: mpt.tatarstan.ru

Дизельное и автомобильное топливо производства АО «ТАНЕКО» группы «Татнефть» удостоилось диплома программы «Мировое качество — World Quality».

В Центре экспертных программ Всероссийской организации качества в рамках программы «Мировое качество — World Quality» оценили качество выпускаемого в АО «ТАНЕКО» дизельного топлива (межсезонного, сорта F; летнего, сорта С; зимнего, класса 2) и автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5».

Теперь компания может использовать знак «Мировое качество — World Quality» при маркировке дизельного топлива (межсезонного, сорта F; летнего, сорта С; зимнего, класса 2) и автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95, передает пресс-служба Министерства торговли и промышленности РТ.

Ранее стало известно имя нового гендиректора ТАНЕКО.

ПромышленностьНефтьНефтехимияОбщество Татарстан
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