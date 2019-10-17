Роман Шаронов: «Не думаю, что за такой короткий срок «Спартак» что-то кардинально поменяет»

Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

— Роман Сергеевич, как проходит подготовка?

— В принципе, нам нужно было время, чтобы сделать определенные выводы. Как раз через тренировочный процесс, через информацию. Думаю, пауза пошла на пользу.

— Эмоциональный фон в команде лучше стал после победы над «Тамбовом»?

— Понятно, что эмоциональный фон всегда зависит от того, выигрывает команда или проигрывает. Но мы всегда стараемся этот фон держать максимально позитивным.

— Насколько тяжело готовиться к «Спартаку», который непонятно, во что будет играть?

— Понятно, что мы не владеем информацией, как будет играть «Спартак». Есть только информация, как играл «Шальке». Сейчас делаем больше акцент на свою игру. Все равно есть определенная информация по «Спартаку». Я не думаю, что за такой короткий срок они что-то кардинально поменяют, но изменения будут, потому что новый главный тренер их в любом случае внесет.

— Вы говорили, что у Бегича необычная травма. Как сейчас его состояние?

— Пока достаточно туманно, мы ждем, — приводит слова Шаронова официальный сайт клуба.