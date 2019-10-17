Власти Башкирии планируют потратить около 4 млрд рублей на развитие села

В Башкирии планируют направить почти 4 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий в 2020—2022 годах, в том числе 3,2 млрд рублей средств из федерального и республиканского бюджетов.

Средства будут направлены на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, более 140 км уличных газопроводов и 257,7 км водопроводов, а также на 12 проектов комплексной застройки сел.

Также в планах улучшить жилищные условия более 1,3 тыс. семей, построить и благоустроить более 100 детских и спортивных площадок, скверы, зоны отдыха, родники и площадки под ТБО.

В целом, по данным министерства, с 2003 по 2019 год совокупный объем финансирования в рамках региональных программ развития села составил 19 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Башкирии в селе Истяк установлен первый фельдшерско-акушерский пункт, приобретенный в рамках национального проекта «Здравоохранение».

