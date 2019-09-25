В Башкирии установлен первый ФАП в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

В селе Истяк Янаульского района Башкортостана установлен первый фельдшерско-акушерский пункт, приобретенный в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее Истякский ФАП был размещен в нетиповом деревянном здании 1969 года постройки площадью 33,4 кв. м. В связи с полным износом здание было признано аварийным еще весной прошлого года.

ФАП села Истяк обслуживает 620 человек, в том числе 134 ребенка, передает пресс-служба республики.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году запланировано приобретение 29 модульных ФАПов (из них 6 установят в населенных пунктах, ранее находившихся вне зоны доступа от медорганизации, и заменят 23 аварийных ФАПа), строительство трех ФАПов по программе Минсельхоза России, приобретение 27 передвижных медицинских комплексов (7 флюорографов и 20 передвижных ФАПов). На данные цели будет направлено 376 млн рублей, из которых 266,2 млн составят средства федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Минздрав Башкортостана потратит почти 5 млн рублей на модульные здания ФАПов для двух деревень.