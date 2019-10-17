В Минтрансе РФ назвали условия снижения цен на авиабилеты

Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик заявил, что для снижения цен на авиабилеты властям следует обеспечить конкуренцию на рынке авиаперевозок, а вносить изменения в действующее законодательство для этого не нужно.

«Мы, устанавливая правила игры в отрасли, создавая конкурентные условия, заставляем авиакомпании предлагать пассажиру лучшие условия, чем его конкурент. Вот это и есть ключ к снижению цен и стоимости. А правил, ныне существующих, для этого достаточно», — объяснил он.

По словам замминистра, перед Минтрансом стоит задача стабилизировать рост стоимости билетов на уровне инфляции, пишет ТАСС.

Напомним, ранее россиян предупредили о повышении стоимости авиабилетов. По итогам года их цена может повыситься на 9—10% по сравнению с прошлым годом.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что рост цен на авиабилеты связан с повышенным спросом на авиаперевозки.

