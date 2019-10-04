Новости бизнеса

05:30 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

ФАС предложила свое объяснение росту стоимости авиабилетов

19:48, 04.10.2019
ФАС предложила свое объяснение росту стоимости авиабилетов
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что рост цен на авиабилеты, связан с повышенным спросом на авиаперевозки. По итогам последних 8 месяцев в этом сегменте рост цен опережал инфляцию.

«По данным мониторинга за 8 месяцев 2019 года, темп роста средних цен на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям составил 5,9% к аналогичному периоду 2018 года. Незначительное опережение темпов инфляции связано с ростом спроса», — говорится в сообщении регулятора.

По данным ведомства, за это время на 8% увеличилось количество перевезенных пассажиров и на 10% вырос пассажирооборот.

При этом по ряду направлений ФАС выявила более высокие темпы роста средних цен: из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») на Дальнем Востоке. ФАС поручила региональным подразделениям разобраться в ситуации.

Сегодня в СМИ прозвучала и иная точка зрения — от директор ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко. По его словам, дело в том, что за последние 8 месяцев авиакомпании России несут значительные убытки.

БизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров