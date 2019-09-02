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Россиян предупредили о повышении стоимости авиабилетов

06:01, 02.09.2019
Россиян предупредили о повышении стоимости авиабилетов
Фото: pixabay.com

По итогам года стоимость авиабилетов вырастет на 9—10% по сравнению с прошлым годом.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров пояснил, что обычно авиакомпании получают прибыль во втором и третьем кварталах, а в первом и четвертом несут убытки.

«Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — цитируют его «Известия».

В первом квартале авиаперевозчики потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом операционные убытки за весь 2018 год составили приблизительно 54 млрд рублей

Эксперты рассказали, что убытки создают следующие факторы — высокая стоимость авиакеросина и избыточность самолетов.

Ранее специалисты Минфина РФ разработали схему по сдерживанию цен на авиабилеты за счет стоимости топлива. Правительство будет компенсировать авиакомпаниям разницу между ценой керосина и фиксированной ставкой в 48 300 рублей за 1 тонну.

Напомним, предложение президента РФ Владимира Путина сдерживать цены на авиаперелеты, контролируя стоимость авиатоплива, обойдется бюджету в 50 млрд рублей в год.

БизнесТранспорт
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