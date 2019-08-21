Правительство Татарстана создает региональный Фонд защиты прав дольщиков

Фото: Гуландам Фатхуллина

Сегодня стало известно, что правительство Татарстана создает дополнительный механизм по достройке проблемных объектов. Руководство республики приняло решение о создании регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства в соответствии с новыми требованиями 214-ФЗ. Таким образом, в республике будет два фонда по работе с дольщиками. Как сообщили в действующем Республиканском фонде поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков (РФП), новый фонд будет создан в октябре — ноябре текущего года. Об этом 17 августа на встрече с активистами проблемных строек сообщил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

«При этом данный Фонд будет находиться под контролем АО «ДОМ.РФ» и иметь строго ограниченную компетенцию — выполнение функций застройщика проблемных объектов за счет средств бюджета РФ и Республики Татарстан. Совершение иных сделок будет находиться под запретом.

Так, с 01 июля 2019 года вступили в силу изменения в 214-ФЗ, которые позволяют субъектам РФ создавать региональные Фонды, которые будут выступать застройщиками и достраивать проблемные объекты за счет средств федерального и региональных бюджетов.

Такие изменения стали возможными благодаря поручению Президента РФ В.В. Путина о внесении в законодательство изменений, упрощающих порядок завершения строительства проблемных объектов.

Основная задача регионального Фонда Республики Татарстан (далее — Фонд РТ) — исполнение обязательств перед дольщиками путем передачи прав и обязанностей бывшего застройщика Фонду РТ. При этом застройщик должен быть признан банкротом, и в отношении него должно быть открыто конкурсное производство. Таким образом, проблемный объект будет исключаться из конкурсной массы, Фонд РТ станет новым застройщиком, достроит дом и передаст дольщикам ключи от квартир. Старый застройщик из этой схемы исключается.

В полномочия Фонда РТ будет входить завершение строительства как многоквартирных домов, так и объектов инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктуры с последующей передачей в государственную или муниципальную собственность.

Финансирование строительства домов будет осуществляться через средства федерального бюджета с учетом софинансирования Республики Татарстан. Средства федерального и регионального бюджетов будут поступать в федеральную структуру ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (далее — Федеральный Фонд), а далее распределяться среди региональных фондов. В этом году принято решение о докапитализации Федерального Фонда на 16 млрд рублей.

В случае принятия решения о нецелесообразности финансирования проблемного объекта, Федеральный фонд будет осуществлять компенсационные выплаты по рыночной стоимости.

При этом в Республике Татарстан уже действует Республиканский фонд поддержки дольщиков, который участвует в финансировании строительства путем предоставления земельных участков, переданных для целей решения проблемы обманутых дольщиков.

Таким образом, в Татарстане планируют использовать два альтернативных механизма финансирования строительства проблемных объектов — через предоставление земельных участков и внебюджетных средств (Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков) и через бюджетные средства (Фонд РТ).

Отметим, что заявка на предоставление федерального финансирования через «Дом.РФ» и Федеральный фонд дольщиков уже направлена руководством Республики Татарстан», — сообщили «Реальному времени» в РФП.