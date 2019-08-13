Владимир Гранат вернулся к тренировкам с «Рубином» после перелома ноги

Защитник «Рубина» Владимир Гранат восстановился от полученного перелома малоберцовой кости в матче прошлого сезона с «Ростовом» (0:2).

По сообщению пресс-службы казанского клуба футболист уже приступил к тренировкам с командой.

32-летний Гранат перешел в «Рубин» в 2017 году и провел за клуб 27 матчей.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Рубина» Артур Сагитов на правах аренды перешел в «Нижний Новгород».