Рустам Минниханов занял третье место в рейтинге глав регионов за сентябрь

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место в октябрьском рейтинге глав регионов «Давыдов.Индекс». Индекс главы республики остался неизменным по отношению к сентябрю — 615.

Первое место в рейтинге у мэра Москвы — Сергея Собянина, второе — у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Кроме того, 11-е место в списке глав регионов занял глава Башкирии Радий Хабиров. Его индекс в этом месяце составил 150, в сентябре эта цифра была равна 135.

Политические персоны оценивались, исходя из профессиональной репутации и аппаратно-лоббистского потенциала, значимости курируемой сферы, возраста, а также наличия крупных успехов или неудач. Оценки даны в миллионах административных единиц, поясняют авторы рейтинга.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-15 сентябрьского рейтинга губернаторов, составленного «Медиалогией».