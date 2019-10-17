В казанском Кремле рассказали, как Минниханов видит реконструкцию ТЦ «Кольцо»

Тема реконструкции торгового центра «Кольцо» в Казани вызвала интерес и у президента Татарстана Рустама Минниханова. Сегодня официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала, как президент видит реконструкцию торгового центра.

— Вынесенные [на конкурс] проекты, что вполне естественно, вызвали совершенно разные реакции и оценки. Президент республики видел те варианты, которые, предлагались, те варианты, которые вышли в финальную часть. Он в целом поддержал идею объемного пространственного решения.

Галимова добавила, что с точки зрения внешнего исполнения президент поддерживал вариант исполнения, максимально приближенный к первоисточнику. Он исходит из того, чтобы в историческом центре максимально гармонично смотрелась бы конструкция, которая изначально была заложена на этом участке, — заявила Галимова.

Также Галимова отметила, что выведенные в финал проекты еще будут дорабатываться.

Победителем конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо» признана компания Heads Group. Эта компания зарегистрирована в Москве, однако ее совладельцы — выходцы из Казани.

