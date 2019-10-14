Московская компания с совладельцем из Казани победила в конкурсе на лучший проект реконструкции «Кольца»

Фото: скриншот с сайта headsgroup.ru

Победителем конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо» признана московская компания Heads Group, владельцами которой являются Владислав Куликовский, Маргарита Подгорная и Арсен Хаиров.

Им вручили сертификат на 1 млн рублей, передает корреспондент «Реального времени».



Отметим, что один из владельцев компании — Арсен Хаиров — уроженец Казани, выпускник КГАСУ. Он окончил казанский вуз по направлению проектирования зданий.

Напомним, ранее в Казани стартовало голосование за лучший проект реконструкции торгового центра «Кольцо». Всего было представлено девять вариантов.

Отмечалось, что архитектурный проект должен учитывать взаимосвязь с прилегающей территорией исторической части города.

