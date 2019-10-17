Главное к утру: киностудия в Казани, Илон Маск на краснодарском форуме и продажа конфискованных квартир

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 17 октября.

KD Studios (прежнее название — Kinodanz) откроет в Казани киностудию полного цикла. Основатель компании Евгений Мелентьев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и заручился поддержкой властей республики. Сумма инвестиций в проект не называется.



Основатель Space X и Tesla Илон Маск дал согласие на участие в бизнес-форуме «Дело за малым», организованном в Краснодарском крае. Он выступит по видеосвязи. Очевидно, что рекламный баннер с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» произвел задуманное впечатление на Маска.



В Минэкономразвития РФ предложили внести поправки в законодательство, которые позволят продавать дома и квартиры, конфискованные у осужденных за коррупцию и их родственников. Сейчас конфискованная в рамках дел о коррупции недвижимость может использоваться только бесплатно для социальных и государственных нужд.



Верховный суд Татарстана отменил предыдущее решение, которым отменялся штраф студентке, участвовавшей в митинге против пенсионной реформы в 2018 году. Решение вступило в силу и теперь она должна выплатить 10 тысяч рублей.

