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Илон Маск выступит на кубанском бизнес-форуме, куда его пригласили с помощью баннера с популярным мемом

19:59, 16.10.2019
Илон Маск выступит на кубанском бизнес-форуме, куда его пригласили с помощью баннера с популярным мемом
Фото: wikipedia.org

Илон Маск примет участие по видеосвязи в краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым».

Его пригласили туда необычным способом: возле офиса Space X в городе Хоторн появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?».

Также на билборде размещен QR-код, который ведет на сайт, посвященный приглашению Маска на мероприятие. Там даже сняли клип на эту тему, в котором участвовали российские предприниматели.

«История рождена предпринимателями, запрос от них поступил. Могу сообщить, что на данный момент времени занимаемся организацией прямого телемоста Илона Маска, который состоится 18 октября вечером на площадке форума», — передает ТАСС слова главы департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталия Воронова.

Кроме того, после появления на Youtube клипа-приглашения, Маск прокомментировал его на русском языке в Twitter фразеологизмом: «Язык хорошо подвешен».

Когда другой пользователь ответил ему: «Хаха. Все-таки это привлекло твое внимание», миллиардер коротко откликнулся так же по-русски: «правда».

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