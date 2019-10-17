Участнице митинга против пенсионной реформы в Казани отменили отмену штрафа

Верховный суд Татарстана изменил свое решение об отмене штрафа жительнице Казани Марине Шоетовой за участие в митинге против пенсионной реформы в 2018 году.

Вчера суд повторно рассмотрел жалобу студентки, которая оспаривала назначенный ей Вахитовским райсудом Казани штраф в 10 тыс. рублей, и не стал ее удовлетворять.

Решение о наказании, принятое год назад, вступило в силу.

Защита активистки намерена обжаловать это решение, пишет «Коммерсант».

Напомним, казанская акция проходила в рамках всероссийского протеста против пенсионной реформы, организованного сторонниками Алексея Навального. Чиновники предлагали провести митинг на окраине города — в поселке Юдино, но местный штаб оппозиционера посчитал, что вправе проводить акцию в парке Тинчурина, который является «гайд-парком». После митинга около 200 человек прошли по тротуарам до Казанского кремля. Полиция задержала не менее 20 человек.

Ранее активистка подала иск о моральной компенсации за ее преследование. Она просила, чтобы власти ей заплатили 1 млн рублей. Но из-за пересмотра решения Верховного суда дело было отложено.

На пересмотре решения по делу Шоетовой настаивала прокуратура Татарстана, считая, что дело активистки было прекращено с нарушением процессуальных норм, а сама акция не была согласована с местными властями.