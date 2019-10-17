Государство начнет продавать конфискованную у взяточников недвижимость

Минэкономразвития РФ предлагает внести поправки в законы «О приватизации жилищного фонда» и «О приватизации государственного и муниципального имущества» с тем чтобы разрешить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров и их родственников.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Сейчас конфискованная в рамках дел о коррупции недвижимость может использоваться только бесплатно для социальных и государственных нужд.

Минэкономразвития рассчитывает, что в законодательстве появится понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой «возможна исключительно на торгах».

По замыслу авторов проекта, это позволит увеличить доходы бюджета.

Планируется, что новые нормы начнут действовать в декабре 2020 года.

Ранее Счетная палата называла конфискацию имущества убыточной для государства.