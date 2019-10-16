В Татарстане создадут киностудию полного цикла
В Татарстане планируют создать киностудию полного цикла.
Проект на заседании инвестиционного совета республики представил основатель московской киностудии «Кей Ди Студиос» Евгений Мелентьев. Президент РТ Рустам Минниханов его поддержал, сообщает пресс-служба главы региона.
Окупаемость проекта составит 6-7 лет. В Татарстане будут созданы новые рабочие места и привлечена креативная молодежь. Сумма инвестиций не называется.
Ранее сообщалось о намерении компании Kinodanz создать в Казани киностудию.ОбществоБизнес Татарстан
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