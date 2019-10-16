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В Татарстане создадут киностудию полного цикла

23:04, 16.10.2019
В Татарстане создадут киностудию полного цикла
Фото: president.tatar.ru

В Татарстане планируют создать киностудию полного цикла.

Проект на заседании инвестиционного совета республики представил основатель московской киностудии «Кей Ди Студиос» Евгений Мелентьев. Президент РТ Рустам Минниханов его поддержал, сообщает пресс-служба главы региона.

Окупаемость проекта составит 6-7 лет. В Татарстане будут созданы новые рабочие места и привлечена креативная молодежь. Сумма инвестиций не называется.

Ранее сообщалось о намерении компании Kinodanz создать в Казани киностудию.

ОбществоБизнес Татарстан
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