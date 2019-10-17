На 8,1 млн рублей конкурсных грантов Росмолодежи в Татарстане реализуют 15 проектов

В Федеральном агентстве по делам молодежи подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Заочный конкурс проводился среди физических лиц и четырех молодежных образовательных форумов. По итогам экспертной и конкурсной оценки утвердили к получению грантовой поддержки 375 проектов на общую сумму 179,5 млн рублей, из которых 8,1 млн рублей будут направлены на реализацию 15 молодежных проектов из Татарстана.

Всего в конкурсе участвовали молодые люди из 84 регионов России. Стоит отметить, что по числу выигранных грантов Татарстан оказался на первом месте среди регионов ПФО и на третьем в России после Москвы (58 грантов) и Московской области (18 грантов).

С перечнем победителей грантового конкурса можно ознакомиться на сайте Минмолодежи РТ.

Ранее глава сообщества мам РТ Нина Шимина возглавила вновь созданный молодежный парламент Татарстана.