Глава сообщества мам РТ Нина Шимина возглавила молодежный парламент Татарстана

Сегодня состоялось первое заседание Молодежного парламента при Государственном Совете Татарстана. Он представляет собой совещательный и консультативный орган при высшем представительном органе государственной власти республики в целях содействия его деятельности в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи.

Всего парламент состоит из 92 человек, 37 из которых представляют муниципальные районы, 35 — молодежные организации, а 20 являются самовыдвиженцами. Председателем Молодежного парламента стала директор АНО «Сообщество мам РТ» Нина Шимина, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании призвал участников заседания относится к своей деятельности в качестве избранных представителей молодежи ответственно и профессионально

«Вы теперь уполномочены представлять интересы тех, кто за вас голосовал. Будьте самыми активными людьми в своих районах и городах. А общих задач у нас с вами, у Госсовета и Молодежного парламента, очень много. И мы надеемся, что взаимодействуя с органами исполнительной власти республики, муниципальными властями, общественными организациями, вы привнесете в Госсовет много новых идей и предложений, которые будут рассматриваться нашими комитетами», — сказал он.