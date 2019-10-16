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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Авциным

19:26, 16.10.2019
«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Авциным
Фото: hcnh.ru

«Нефтехимик» расторг контракт по обоюдному соглашению сторон с нападающим Александром Авциным, сообщает сайт нижнекамского клуба.

За «Нефтехимик» Авцин выступал с сезона-2017/18 годов. Всего в регулярных первенствах КХЛ за нижнекамцев нападающий сыграл в 74 матчах, в которых набрал 21(14+7) очков.

В нынешнем чемпионате 28-летний форвард сыграл 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, ранее «Нефтехимик» покинул нападающий Керби Райкел.

СпортХоккей Татарстан
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