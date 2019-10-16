«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Авциным
«Нефтехимик» расторг контракт по обоюдному соглашению сторон с нападающим Александром Авциным, сообщает сайт нижнекамского клуба.
За «Нефтехимик» Авцин выступал с сезона-2017/18 годов. Всего в регулярных первенствах КХЛ за нижнекамцев нападающий сыграл в 74 матчах, в которых набрал 21(14+7) очков.
В нынешнем чемпионате 28-летний форвард сыграл 10 матчей и набрал 3 (1+2) очка.
Напомним, ранее «Нефтехимик» покинул нападающий Керби Райкел.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым