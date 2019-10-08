«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Райкелом

«Нефтехимик» объявил о досрочном расторжении соглашения с нападающим Керби Райкелом. Сообщается, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В составе «Нефтехимика» канадец провел 7 матчей и набранными очками не отметился.

Отметим, что Райкел присоединился к нижнекамскому клубу после начала сезона, но привыкнуть к условиям КХЛ не смог.

Ранее главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев раскритиковал своих нападающих после поражения от «Адмирала» (0:2).