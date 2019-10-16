«Спасибо, Рустам Нургалиевич», — обманутые дольщики в Челнах поблагодарили главу Татарстана за решение их проблемы

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В Набережных Челнах на фасаде дома 65/10 появился большой плакат «Спасибо, Рустам Нургалиевич. Обманутые дольщики».

Так поблагодарили президента собственники 119 квартир, которые ждут жилья в этом доме уже много лет.

Завершить строительство дома 65/10, а именно третий и четвертый блоки, взялась челнинская компания «Евростиль». Компания потратит 213 млн рублей. Квартиры здесь сдадут в начале 2020 года, пишут «Челнинские известия».

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается полностью решить проблему обманутых участников долевого строительства в течение пяти-шести лет.

